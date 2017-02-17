Diğer
Kategoriler

Köpek meselesi cinayetinin sanığına 18 yıla kadar hapis istemi

Eskişehir’de köpek meselesi yüzünden kavga ettiği bir kişiyi av tüfeği ile vurarak ölümüne sebep olan sanığın 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.


17 Şubat 2017 13:15

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir’de 11 Ekim 2016 tarihinde Seyitgazi ilçesi Ayvalı köyünde çobanlık yapan Uğur Karakaya ile Halil İbrahim B. arasında ’köpek’ meselesi yüzünden tartışma çıkmış, Halil İbrahim B. tarafından vurulan Uğur Karakaya olay yerine hayatını kaybetmişti.

Olay sonrasında açılan dava sonrasında sanığın yargılanmasına 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Davaya tutuklu sanığın yanı sıra Uğur Karakaya’nın yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi. Sanık dinlenen eski kayınpederinin tanıklığını kabul etmediğini belirterek, "Ben eşimle 2 yıl ayrı yaşadım. Nikahımız devam ediyordu. Bu süreçte başka biriyle yaşamıştır" dedi. Duruşmada mütalaa veren savcı, cinayetin tahrik altında işlendiği gerekçesiyle sanığın 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, mütalaa ya karşı avukatların savunma yapması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Aydın Sarıoğlu

Etiketler: eskişehir, köpek meselesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!