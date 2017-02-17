Edinilen bilgiye göre, Eskişehir’de 11 Ekim 2016 tarihinde Seyitgazi ilçesi Ayvalı köyünde çobanlık yapan Uğur Karakaya ile Halil İbrahim B. arasında ’köpek’ meselesi yüzünden tartışma çıkmış, Halil İbrahim B. tarafından vurulan Uğur Karakaya olay yerine hayatını kaybetmişti.

Olay sonrasında açılan dava sonrasında sanığın yargılanmasına 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Davaya tutuklu sanığın yanı sıra Uğur Karakaya’nın yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi. Sanık dinlenen eski kayınpederinin tanıklığını kabul etmediğini belirterek, "Ben eşimle 2 yıl ayrı yaşadım. Nikahımız devam ediyordu. Bu süreçte başka biriyle yaşamıştır" dedi. Duruşmada mütalaa veren savcı, cinayetin tahrik altında işlendiği gerekçesiyle sanığın 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, mütalaa ya karşı avukatların savunma yapması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Aydın Sarıoğlu