Köpekler dev dalgalar arasında telef oldu

Kent merkezinde etkisini gösteren fırtınada Liman Caddesi’nde dev dalgalar oluştu. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve güzergahtaki TTK’ya ait palamar tesisi dev dalgalar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personelin botla görev gereği birkaç gün önce Samsun’a gitmesi üzerine köpekleri vatandaşlar kurtarmak istedi. Dişi köpek Şila dalga ve fırtınaya rağmen kurtarıldı. Dev dalgaların liman caddesine taş da fırlatması üzerine vatandaşlar bölgeye yaklaşamadı. Cesur isimli erkek köpek bağlı bulunduğu yerde sıkışınca tüm çabalara rağmen telef oldu. 6 yavru köpek de dev dalgalar arasında sulara kapıldı.

Tüm çabalara rağmen köpekleri kurtaramayan vatandaşlar gözyaşı döktü. Kurtarma çalışmalarına katılan bir vatandaş ise sosyal medyadaki bir paylaşımda, "Hayvan sevgisi özellikle köpek sevgisi olan bir kişiyim. Sabah 04.00'e kadar çeşitli yollar denedik. Ama dalgalar, dalgalarla gelen kaya parçaları müsaade etmedi. Sandalla denedik ama maalesef Cesur ve 6 yavruyu kaybettik. Anne Şila'yı kurtarabildik. Cesur ise konteyner ile bayrak direği arasına sıkıştı. Dalgalar müsaade ettikten sonra sıkıştığı yerden Cesur'u alarak toprağa defnettik" diye konuştu.

Onur Altındağ