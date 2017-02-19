İşadamı Şahin Gençal, iki günde bir Uludağ’daki sokak hayvanlarını yüzlerce kilo etle besliyor. 18 yıldır beslediği sokak hayvanları Gençal’ı aracının sesinden tanıyıp üzerine koşuyor. Hayvanlara tutkuyla bağlı olan Şahin Gençal, Uludağ’da kimsenin bakmadığı sokak köpekleri ve kedilerini iki günde bir kendi bütçesinden aldığı yüzlerce kilo tavuk eti ve ciğerle besliyor. Uludağ’da eski 15 dereceyi bulan soğukta bile hayvanlara et götürmeye devam eden Gençal, sokak hayvanlarının babası olarak anılıyor.

20 bölgede 120 köpeği besliyor

18 yıldır dağdaki hayvanları beslediğini ifade eden Şahin Gençal, “Bu hayvanlar benim canım. Bursa’da anlaştığım 5 kasaptan 2 günde bir 150 kilo çorbalık tavuk eti alarak, 20 bölgede 120 köpeği besliyorum. Ayrıca Uludağ yolunda 20 tane beslediğim kedi var. Bunlar için de 10 kilo tavuk ciğeri alıyorum. Bu hayvanlar bana o kadar alıştılar ki, kediler aracımın sesini duyunca koşarak arabanın etrafını sarıyor. Ben ticaretle uğraşıyorum. Yanımda birçok eleman çalışıyor. Benim gidemediğim günlerde elemanlarım gidip sokak hayvanlarını doyuruyor. Uludağ yolunda Milli Parklar giriş kapısına kadar çıkıp sokak hayvanları doyuruyorum. Bu benim için bir tutku” dedi.

Burak Türker