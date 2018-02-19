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Köpeklerini kemerle döven şahıs gözaltına alındı

Adana’da evinin balkonunda yaramazlık yaptığı gerekçesiyle kemerle golden cinsi iki köpeğini döven şahıs gözaltına alınırken köpekler sahiplendirilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

Köpeklerini kemerle döven şahıs gözaltına alındı

19 Şubat 2018 00:36

Olay, Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Perçin ‘Kiraz’ ve ‘Limon’ isimli golden cinsi köpeklerini evi dağıtıp yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cezalandırmak için kemerle dövmeye başladı. Perçin evinin damında köpeklerini dövdüğü sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu polise şikayetçi oldu. Polis şahsın adresini kısa sürede buldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ise Perçin’den köpeği alarak hayvan barınağına teslim etti. Perçin ise gözaltına alındı.
‘Kiraz’ ve ‘Limon’ adli iki köpeğin kısa sürede sahiplendirileceği öğrenildi. 

Süleyman Cenk İdaye

 

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