Köpek'ten 'annelik' dersi

Elazığ'da duyarlı vatandaşlar 9 yavrusu olan bir sokak köpeğini Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine 9 yavru ile birlikte sokaktan alınan köpek, Belediye Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi’ne yerleştirildi. Bir gün sonra duyarlı vatandaşlar bir köpeğin trafik kazasında telef olduğunu, 2 yavrusunun ise ortada kaldığı ihbarını verdi. Ekipler tarafından sokaktan alınan 2 yavru, 9 yavrusu olan diğer köpeğin yanına bırakıldı. Anne köpek, 2 yavruyu diğerlerinden ayırt etmeyerek beslemeye başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine sokakta bulunan 9 yavrulu köpeği ekiplerin alıp bakım evine getirdiğini belirten veteriner hekim Fikret Gürocak, “Daha sonra yine ihbar üzerine 2 tane yavru daha geldi. Anneleri trafik kazasında ölmüş. 2 yavru diğer yavruların yaşında olduğu için 9 yavrusu olan köpeğin yanına koyduk. Onları kendi yavruları gibi benimsedi. 1 haftadır onlara bakıyor ve annelik yapıyor. Onları hiç ayırt etmedi” dedi.

Köpeğin 11 tane yavruya annelik yaptığını ifade eden Gürocak, “İlk geldiklerinde daha küçüklerdi. Şu anda sağlık durumları da iyi. Diğer 2 yavrunun daha önceki durumu ve toplamda kaç yavru olduklarını bilmiyoruz. Bize sadece 2 tane geldi" diye konuştu.

Hayvan Hastanesinde köpeklerin tedavisinin yapıldığını da aktaran Gürocak, sokak hayvanlarının özellikle kuru ve yaş mamayla beslendiğini kaydetti.

Kamil Can Kılıç

