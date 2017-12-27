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Köpekten kaçan çocuğa araba çarptı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde köpekten kaçarken yola fırlayan bir çocuğa otomobil çarptı. Kaza sonucu köpeğin kovaladığı çocuğun bacağı kırıldı.

Köpekten kaçan çocuğa araba çarptı

27 Aralık 2017 20:19

Kaza Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre 11 yaşındaki F.K. bir köpeğin kendisini kovalaması sonrası korkarak yola fırladı. O.K. yönetimindeki 45 S 4406 plakalı araç birden önüne çıkan 11 yaşındaki F.K.'ya çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan F.K.’nın bacağının kırıldığı ve hastanede gerekli müdahale yapıldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.
Araç sürücüsü O.K. ise Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinden sonra serbest bırakıldı. 

Adem Şahin
 

 

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