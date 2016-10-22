Şavşat ilçesinde köpeklerden korkarak çıktıkları ceviz ağacında mahsur kalan 2 ayı yavrusu duyarlı bölge halkı ve Şavşat Milli Parklar görevlileri tarafından kurtarılarak doğal yaşamlarına gönderildiler.

Şavşat ilçesine bağlı Elmalı (Vanta) köyüne kadar gelen ayı yavruları köpeklerden korkunca çareyi ceviz ağacına çıkmakta buldu. Ayı yavruları çıktıkları ağaçtan inemeyince imdadına duyarlı vatandaşlar koştu. Olayı Milli Park görevlilerine bildiren vatandaşlar görevlilerin bölgeye gelmesinden sonra ayı yavrularına zarar vermemeleri için bölgedeki bütün köpekleri uzaklaştırdılar. Ardından ayıları ağaçtan indirme çalışmasına başlanırken, uzun uğraşlar sonrası 2 ayı yavrusu çıkmış oldukları ağaçtan vatandaşlar ve görevlilerin yardımları ile inerek ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldular.

Nurbay Usta

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