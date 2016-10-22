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Köpekten kaçarak ağaca tırmanan ayı yavruları kurtarıldı

Artvin’in Şavşat ilçesinde çıktıkları ağaçtan inemeyen ayı yavruları yetkililer ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Köpekten kaçarak ağaca tırmanan ayı yavruları kurtarıldı

22 Ekim 2016 12:58
Köpekten kaçarak ağaca tırmanan ayı yavruları kurtarıldı - Tıkla İzle

Şavşat ilçesinde köpeklerden korkarak çıktıkları ceviz ağacında mahsur kalan 2 ayı yavrusu duyarlı bölge halkı ve Şavşat Milli Parklar görevlileri tarafından kurtarılarak doğal yaşamlarına gönderildiler.

Şavşat ilçesine bağlı Elmalı (Vanta) köyüne kadar gelen ayı yavruları köpeklerden korkunca çareyi ceviz ağacına çıkmakta buldu. Ayı yavruları çıktıkları ağaçtan inemeyince imdadına duyarlı vatandaşlar koştu. Olayı Milli Park görevlilerine bildiren vatandaşlar görevlilerin bölgeye gelmesinden sonra ayı yavrularına zarar vermemeleri için bölgedeki bütün köpekleri uzaklaştırdılar. Ardından ayıları ağaçtan indirme çalışmasına başlanırken, uzun uğraşlar sonrası 2 ayı yavrusu çıkmış oldukları ağaçtan vatandaşlar ve görevlilerin yardımları ile inerek ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldular. 

Nurbay Usta
ARTVİN

Etiketler: ayı yavruları


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