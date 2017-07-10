Diğer
Kategoriler

Kopenhang'ta Afgan gencin sınır dışı edilmesi engellendi

Kopenhang-İstanbul seferi yapan uçağın yolcuları, Afgan gencin Danimarka'da sınır dışı edilmesini engelledi.

Kopenhangta Afgan gencin sınır dışı edilmesi engellendi

10 Temmuz 2017 22:52

Türk Hava Yolları’nın dün akşam saat 18.40’ta TK 1786 sefer sayılı Kopenhag-İstanbul seferini yapan uçağının yolcuları, sığınma başvurusu reddedilen Afgan gencin sınır dışı edilmesini engelledi. Rohullah Arabzadeh adlı 20 yaşındaki Afgan gencin sığınma başvurusunun reddedilmesi üzerine gence destek olmak isteyen ve kendilerine ”Rohullah’ın dostları” adını veren bir grup, süreci takip etmeye başladı. Rohullah Arabzadeh'in kaldığı sığınmacı kampından sınır dışı edilmek üzere polis tarafından alındığı haberini duyan grup, sosyal medyadan haberleşerek Kopenhag Havaalanı'na geldi. Bagajlarını vermek ve biniş kartlarını almak için THY gişelerinin önünde kuyrukta bekleyen yolculara üzerinde Danca ve Türkçe olarak uçakta sınır dışı edilen bir gencin bulunacağı ve isterlerse bunu engelleyebileceklerini belirten bildiriler dağıtıldı. Yolcuların kabine biniş tamamlandıktan sonra yerlerine oturmadan ayakta bekleyebilecekleri ve kemerlerini bağlamayı reddedebileceklerinin hatırlatıldığı bildiride, ancak sığınmacı genç uçaktan çıkarılınca yerlerine oturabileceklerini kabin personeline bildirebilecekleri hatırlatıldı. Kuyrukta bekleyen ve adının açıklanmasını istemeyen erkek bir Türk yolcunun uçağa girince pilota uçakta sınır dışı edilecek bir genç bulunduğunu ve bu kişiyi uçağa almaması gerektiğini söylediği belirtilirken, pilotun da sınır dışı edilen genci uçağa bindirmediği açıklandı.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!