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Kopenhang'ta Türkiye'ye destek mitingi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta binlerce kişinin katıldığı “Milli Birlik ve Türkiye’ye Destek” mitingi düzenlendi.

Kopenhangta Türkiyeye destek mitingi

02 Şubat 2018 20:03

Başkent Kopenhag’ın Hellerup semtinde bulunan büyükelçilik binası önünde gerçekleştirilen gösteriye binlerce kişi katılırken, bazı temaslarda bulunmak üzere Kopenhag’da bulunan TBMM Kültür Varlıklarını Koruma Komisyonu üyesi Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, İstanbul Milletvekili Ali Sarıkaya ile Sakarya Milletvekili Mehmet İsen de katıldı. Gösteride konuşmaların başlayacağı sırada hazır bulunan T. C. Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek de kısa bir konuşma yaparak vatandaşlara hassasiyetleri için teşekkür etti.

Gösteri yürüyüşü UETD Danimarka temsilciliği, Kopenhag Türk Kültür Derneği, Azerbaycan Veten Cemiyyeti Derneği ve Danimarka Türkmen dernekleri tarafından düzenlendi. Çok soğuk ve yağışlı havaya rağmen Danimarka’nın birçok şehir ve kasabasından gelerek gösteriye katılanlar sık sık slogan attılar, şarkılar söylediler. Gösteri başlamadan önce Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği binası da iki büyük Türk bayrağıyla süslendi.

Kur’an tilaveti, İstiklâl Marşı ve şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından Türkiye’nin Afrin operasyonunu Batı kamuoyuna anlatmak üzere kaleme alınan bir metin Danca ve Türkçe olarak okundu. Danca metni UETD üyesi Ayşe Çevik, Türkçe metni de Kopenhag Türk Kültür Derneği Başkanı Şeref Saraç okudu.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride bayrak ve Atatürk posteri dışında hiçbir flama ve afişe izin verilmezken, Büyükelçilik binasının bulunduğu kavşak trafiğe kapatıldı.

Sadi Tekelioğlu
 

 

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