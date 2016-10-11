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Köprü altında bulunan gençler jandarma ekiplerini harekete geçirdi

Adıyaman-Kahta Karayolunda bulunan Ziyaret Çayı köprüsü altında bir grup gencin baygın halde yattığı ihbarını alan jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri harekete geçti.

Köprü altında bulunan gençler jandarma ekiplerini harekete geçirdi

11 Ekim 2016 14:43

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman- Kahta Karayolunda bulunan Ziyaret Çayı Köprüsü altında bir grup gencin köprü altında baygın halde olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerine hareket etti. Olası bir duruma karşı dikkatli bir şekilde köprü altına inen ekipler, 7-8 gençle karşılaştı. Jandarma ekiplerince GBT sorgulamaları ve üst aramalarında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan şahısların köprü altında sohbet ettikleri öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir
ADIYAMAN 

Etiketler: Köprü altı


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