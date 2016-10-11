Edinilen bilgiye göre, Adıyaman- Kahta Karayolunda bulunan Ziyaret Çayı Köprüsü altında bir grup gencin köprü altında baygın halde olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerine hareket etti. Olası bir duruma karşı dikkatli bir şekilde köprü altına inen ekipler, 7-8 gençle karşılaştı. Jandarma ekiplerince GBT sorgulamaları ve üst aramalarında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan şahısların köprü altında sohbet ettikleri öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

ADIYAMAN