Diğer
Kategoriler

Köprü bariyeri otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı

Samsun'da köprü bariyeri otomobilin ön camına ok gibi saplandı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Köprü bariyeri otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı

23 Haziran 2018 11:06

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Kürtün Köprüsü üstünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burakhan Şahin idaresindeki 06 TJ 573 plakalı otomobil, Baruthane mevkisinden Atakum istikametine seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kürtün Köprüsü'nün bariyerlerine çarptı. Köprünün bariyeri otomobilin ön camına ok gibi saplanıp içeri girdi. Kazada otomobil sürücüsü Burakhan Şahin ile yanında bulunan Elif Gamze Demirkurt yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Elif Gamze Demirkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Muhammer Ay

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç