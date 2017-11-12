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Köprü bu kez kıtaları değil gönülleri bağladı

39. Vodafone İstanbul Maratonu, dünyanın en önemli organizasyonlarından birisi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Farklı milletlerden, farklı ırklardan 10 binlerce kişi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek yürek olarak Asya'dan Avrupa'ya geçti.

Köprü bu kez kıtaları değil gönülleri bağladı

12 Kasım 2017 12:59

İki kıta arasında yapılan dünyanın en önemli organizasyonlarından birisi olan 39. Vodafone İstanbul Maratonu, yarışın dışında aktivite olarak da farkını ortaya koydu. Farklı dinlerden, farklı milletlerden 10 binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Vodafone İstanbul Maratonu, farkını özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde gösterdi. 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminde tek yürek olan millet, bu kez maratonda tek yürek olarak köprüde ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü. Kamerun'dan, Çin'den, Fas'tan, Filistin'den ve birçok ülkeden gelen katılımcılar, dünyanın en güzel şehrinin iki yakasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yaya olarak geçmenin ayrıcalığını yaşadı. Birçok sivil toplum örgütü, seslerini duyurmak için yaptırdığı pankartlarla maratona katılırken, okulların bando takımları, şirket çalışanlarının kurduğu koşu takımları, ailesiyle birlikte hafta sonunu keyifli geçirmek isteyenler ve birçok kişi, sabahın erken saatlerinde start noktasına akın etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçmenin ayrıcalığını kalıcı kılmak isteyenler ise köprü üzerinde bol bol fotoğraf ve video çekti. 

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: 39. Vodafone İstanbul maratonu, iki kıta, köprü

 

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