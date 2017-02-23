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Köprü değil, ölüm yolu

Batman'ın Sason ilçesinde vatandaşlar işlerine, öğrenciler ise okula yetişebilmek için hayatlarını riske atıyor. Yaban hayvanlarından korunmak için Sason Çayı üzerinde yaptıkları tahta köprüden geçmek durumunda kalan mahalleliler her gün ölümle karşı karşıya geliyor.

Köprü değil, ölüm yolu

23 Şubat 2017 11:39
Köprü değil, ölüm yolu - Tıkla İzle

Batman’ın Sason ilçesine bağlı iki mahallede yaşayan vatandaşlar işlerine, öğrenciler ise okullarına yetişebilmek için hayatlarını riske atıyor. Mahalle sakinleri tarafından, yaban hayvanlarından korunmak için Sason Çayı üzerine yapılan tahta köprüyü kullanmak durumunda kalan ve kucaklarına aldıkları çocuklarıyla karşıdan karşıya geçen vatandaşlar, her gün ölümle burun buruna geliyor.

Karşıya geçebilmek için hayatlarını riske atıyorlar

Sason ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Tekevler ve Zafer Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta köprü olmasına rağmen, hem okula ve işlerine yetişebilmek hem de yaban hayvanlarından korunabilmek için köylerinin yanından geçen Sason Çayı üzerinden ilkel yöntemlerle karşıya geçiyor. Çoğu zaman şiddetli akıntının olduğu çayın üzerine derme çatma bir tahta köprü yapan vatandaşlar, karşıya geçebilmek için hayatlarını riske atıyor. Çocuklarını kucaklayarak, tek sıra halinde karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar, her gün ölümle burun buruna geliyor. Vatandaşlar, köylerine yakın bir noktaya köprü yapılmasını istiyor.

“Su yükselince tahta köprü akıntıyla gidiyor”

Tekevler köyü sakinlerinden Necati Çetin, Sason Çayı'nın karşı tarafına geçmek için demir köprü olduğunu ancak köprünün kendilerine 2 kilometre uzakta bulunduğunu belirterek, bu yüzden kendi imkanlarıyla tahtadan köprü yaptıklarını kaydetti. Ancak yağmur yağdığı zaman suyun yükseldiğini ve köprüyü götürdüğünü anlatan Çetin, “Tekrar tahtayla köprü yapıyoruz. Saat 06.00'da öğrenciler köprübaşına geliyor, akşam okuldan dönünce nöbet tutuyoruz. Çocuklar suya düşmesin diye her gün bu çileyi çekiyoruz. Herkes köprüye gelip çocuğunu karşıya geçiriyor. Köyümüz ormanlıktır, çocuklar sabah altıda okula gidiyor kurt, köpek saldırır diye buraya bu köprüyü yaptık. Devletten ricamız bize normal bir köprü yapsın” dedi.

“Yüreğimiz ağzımıza geliyor”

6 çocuk annesi olan Vesile Çetin de çocuklarını okula gönderdiğinde köprüden geçirdiğini ve her akşam okul çıkışı da yine köprüye gelerek çocuklarını aldığını dile getirdi. 

Ayten Çetin ise kendisi gibi bütün köylünün köprüyü kullandığına ve çocuklarını köprüden geçirirken yüreklerini ağızlarına geldiğine dikkat çekti. 

Sason Kaymakamlığı yetkilileri ise tahta köprünün bulunduğu yere yaklaşık 800 metre uzaklıkta bir köprünün bulunduğunu ancak köylülerin bu köprüyü kullanmadıklarını belirtti.  

Sayım Özmen 

Etiketler: Batman, Sason


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