İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "15 Temmuz şehitleri için koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen Vodafone 38. İstanbul Maratonu Kahramanlar Koşusu sabah saatlerinde start aldı. Maratona ellerinde Türk bayraklarıyla ve tişörtlerle 7'den 77'ye binlerce vatandaş katıldı. 38. kez düzenlenen maraton, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilginç görüntülere sahne oldu. Maratona patenleriyle katılan bir grup genç, normal zamanlarda köprüden patenle geçmek imkansız olduğu için maratonda patenle yer almak istediklerini belirtti. Koşuya katılan ve grup üyelerinin tamamı organ nakli olmuş vatandaşlardan oluşan bir grup “İzin verin hayat verin” sloganıyla organ nakline dikkat çekmek isterken, başka bir arkadaş grubu ise yere serdikleri örtünün üzerinde tavla oynayarak maratonun keyfini çıkardı.

Maratona patenle katılan Emrullah Şengüzel isimli genç, “Esenler'den geliyorum. Etkinliği güzel buluyorum. Köprüde paten sürme şansını yakaladık ilk defa. Normal şartlarda böyle bir şansımız yok. Yaklaşık 15 kişi varız şuanda. Çok güzel bir duygu” dedi.

Koşu boyunca top sektirdi

Her yıl olduğu maratona bu yıl da topuyla katılan ve koşu boyunca top sektiren Şasu lakaplı İbrahim Dindiren ise, “Ben köprüde 95'den beri toplu koşuyorum. Bu bende bir ideoloji, bir gelenek oldu. Çünkü beni artık ekranlarda bekleyen var. Onlar için ve beni sevenler için buradayım, süper bir duygu. Hava açık, trafik yok. Kalabalıkta bu topu sürmek çok zor. Benim rekorum 50 bin. Dünya top sektirme şampiyonuyum” diye konuştu.

Köprünün ortasında çiğ köfte yoğuran gençler ilgi odağı oldu

Köprünün ortasında çiğ köfte yoğuran bir grup genç ise vatandaşların ilgi odağı oldu. Gençlerden Mustafa Özder, “Etkinlik çok güzel. Her yıl takip ediyorum. Bu yıl bir değişiklik yapalım dedik. Hem sayıda katkımız olsun hem de takılalım böyle dedik. Seneye de katılacağız inşallah. Herkesten bir farkımız olsun dedik. Böyle bir şey yapmaya karar verdik. Çıktık geldik. Özel bir gün bugün. Özel bir güne özel bir anı olsun istedik. Çiğ köfte yapmaya karar verdik. Malzemelerimizi aldık geldik, burada yoğurmaya başladık. İnşallah bitireceğiz, umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Organ nakline dikkat çekmek için koşuya katıldılar

Organ nakline dikkat çekmek için koşuya katıldıklarını belirten Organ Nakli Koordinatörü Derneği Başkanı Yavuz Selim Çınar, “Biz Organ Nakli Koordinatörü Derneği olarak 'izin verin hayat verin' sloganıyla bugün buradayız. Organ nakli olmuş aramızda bugün 20'ye yakın arkadaşımız var. Hepsi kadavradan organ nakli. Organ bağışı sayesinde hayata tutunmuş arkadaşlar. Bunun sayesinde bugün koşuda bulunuyorlar” şeklinde konuştu.

4 yıl önce böbrek nakli olduğunu söyleyen Mehmet Şahin ise, “ 2012 yılında kadavradan böbrek nakli oldum. Yaklaşık 4 yıl diyaliz sürecinden sonra nakil olarak sağlığıma kavuştum. Bugün de burada koşuya katılarak organ bağışı konusunda insanların duyarlılığını arttırmak için buradayız. Teşekkür ediyorum. İnsanlarımıza 'İzin verin hayat verin' diyoruz” diye konuştu.

Doğan Can Cesur