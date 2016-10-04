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Köprüde intihar teşebbüs etti

Adıyaman’da metrelerce yükseklikteki köprüye çıkan şahıs intihar teşebbüsünde bulundu.

Köprüde intihar teşebbüs etti

04 Ekim 2016 08:41

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman-Kahta Karayolu Beşpınar Mesire alanı yakınlarında bulunan Ziyaret Çayı Köprüsü’nden Y.T.'nin (25) kendisini sarkıttığını fark eden vatandaşlar durumu polis ekipleriyle 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak şahsı ikna etmeye çalışırken itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri ise hazırda bekledi.

10 dakika süren ikna çabalarının ardından intihar teşebbüsünde bulunan Y.T., çıktığı köprünün demir korkuluklarından polis ekipleri tarafından indirilerek ambulansa alındı. Y.T., daha sonra ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, köprü


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