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Köprüden nehre düşen kadını kurtardı

Adana'da bir genç, köprüden nehri seyrederken dengesini kaybedip suya düşen kadını kayıkla kurtardı.

Köprüden nehre düşen kadını kurtardı

17 Şubat 2017 10:29
Elini bir an olsun bırakmadı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Fatma Ö. (48) isimli kadın sabah saatlerinde tarihi Taşköprü'den geçerken bir süre Seyhan nehrini seyretmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden kadın birden nehre düştü. Çevredeki vatandaşların bağırması üzerine nehirde balonlara atış yaptıran ve kayıkla nehirde bulunan İsmail Ağdemir, sesin geldiği yöne doğru hareket etti. Kısa sürede kadının yanına gelen Ağdemir su içinde çırpınan ve batmak üzere olan kadını kayığa alıp kıyaya getirdi. 

Bu sırada yoldan geçen Kadir Ökmen isimli bir vatandaş da beresini, eldivenlerini ve montunu kadına verdi. Vatandaşlar olay yerine ambulans çağırdı.

Ağdemir ise kadın çok üşüdüğü için eline eldiven giydirmesine rağmen sağlık ekipleri gelene kadar kadının elini bir an olsun bırakmayıp ısıtmaya çalıştı. 

Kadir Ökmen ise kadının başının altında bir taş getirip koydu. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye götürdü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kadir Ökmen, kadının nehre düştüğünü gördüğünü daha sonra kayıkla gelen gencin çıkardığını, kendisinin de kıyafetlerini vererek yardım ettiğini söyledi. 

İsmail Ağdemir ise nehirde balonlara atış yaptırdığı sırada bir ses duyduğunu, kayıkla olay yerine gelerek kadını kurtardığını, daha önce de 10 kişiyi böyle kurtardığını, insanlık görevini yaptığını ifade etti. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: adana, İsmail Ağdemir, kurtarma, nehir


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