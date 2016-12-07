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Köprüye bombalı tuzak!

Bingöl’ün Genç ilçesinde grup köy yollarını birleştiren köprünün yanında bulunan patlamaya hazır bomba düzeneği, fünyeyle patlatıldı.

Köprüye bombalı tuzak!

07 Aralık 2016 20:09

Edinilen bilgiye göre, uzun süreden beri istihbarat çalışması yürüten Genç Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Lediz Köprüsü çıkışında patlamaya hazır bomba düzeneği olduğu bilgisine ulaştı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, köprüyü trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Bombanın etrafına güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, araç ve vatandaşları da bölgeden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, yol kenarındaki bombayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı.
Güvenliğin sağlanmasının ardından karayolu tekrardan trafiğe açıldı.  

Sinan Atan
 

Etiketler: bomba düzeneği


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