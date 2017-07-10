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Koray Çalışkan FETÖ'den gözaltında

Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesine FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonda, akademisyen Koray Çalışkan'ın da aralarında bulunduğu 72 şüpheli için gözaltı kararı alındı.

Koray Çalışkan FETÖden gözaltında

10 Temmuz 2017 10:05

Bunlardan 42 şüphelinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesine FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Boğaziçi Üniversitesinden aralarında Akademisyen Koray Çalışkan'ın da bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Medeniyet Üniversitesinden ise, 19'u Tıp Fakültesi profesörü olmak üzere 64 şüpheli hakkında Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin çoğunun Bylok kullanıcısı olduğu, FETÖ imamlarıyla örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Koray Çalışkan'ın FETÖ imamı Cemal Uşak'la yoğun biçimde irtibatlı olduğu da iddialar arasında yer aldı.
Haklarında gözaltı kararı verilen 72 şüpheli arasından 42 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Etiketler: gözaltı, Koray Çalışkan


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