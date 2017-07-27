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Kordon bağı ile birbirine bağlı doğdular

Kuşadası’nda sokakta doğan ancak birbirine kordonla bağlı olan 3 kedi yavrusu veteriner tarafından yapılan operasyonla ayrıldı.

Kordon bağı ile birbirine bağlı doğdular

27 Temmuz 2017 17:58

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Türkmen Mahallesi’nde vatandaşlar, doğum yapan bir sokak kedisi için seferber oldu. 3 kedi yavrusunun da kordon bağı ile birbirine bağlı olması nedeniyle mahalleliler hayvanseverlerden yardım istedi. Olay yerine giden Ege Hayvanları Koruma Derneği Kuşadası Şubesi Başkanı İskender Avcı, Veteriner Mutlu Yavuz’a haber verdi. Zor durumda olan 3 kedi yavrusunun birbirlerine bağlı olan kordonları, başarılı bir ameliyatla ayrıldı ve kedi yavruları sağlığına kavuştu.

Ege Hayvanları Koruma Derneği Kuşadası Şubesi Başkanı İskender Avcı, "Pek çok veteriner bu durumlarda yardımcı olmuyor ve bir bahane buluyor. Çok zor durumdu. Birbirine kordon bağı ile bağlı doğan yavru kediler yaşam mücadelesi veriyordu. Yardım istediğimiz Veteriner Mutlu Yavuzç çok yardımcı oldu, birbirine kordon bağı ile bağlı yeni doğmuş kedileri birbirinden ayıran operasyonu sokakta sağlıklı bir şekilde yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Tüm veterinerlerden de Mutlu Yavuz’un gösterdiği duyarlılığı göstermesini istiyoruz" dedi. 

Zafer Hacısalihoğlu
 

Etiketler: kedi, Kordon bağı


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