Kore gazileri “Ayla” filmiyle 67 yıl öncesine gitti

Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkılarak çekilen Ayla filmi izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Manisa’nın tek Alışveriş Merkezi olan Forum Magnesia’nın ortak projesiyle Manisa’daki 5 Kore gazisi yakınlarıyla birlikte “Ayla” filminde 67 yıl önce yaşadıkları savaşı hatırlayarak duygusal anlar yaşadı. Gazilerle birlikte filmi izlemeye Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de eşi Fatma Dilek Güvençer ile birlikte geldi.

Film öncesi bir açıklama yapan Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, “Kore gazisi 5 vatandaşımız ve onların yakınları çok konuşulan ve Kore’de geçen Ayla filmine getirmek için AVM yönetimiyle görüşerek bize yardımcı olur musunuz, destek olur musunuz? Onlara bu filmi izlettirmek istiyoruz, onların yakınlarının da dedelerinin nelerle karşılaştıklarını bilsinler diye bir organizasyon yapma teklifimizi ilettik. Sağ olsunlar onlar da bizi kırmayarak destek oldular. 5’i Kore gazisi 40 da onların eşleri, çocukları ve torunlarından oluşan 45 kişiyi burada ağılıyoruz. Destekleri için AVM'ye teşekkür ediyoruz” dedi.

Forum Magnesia Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mine Soylu ise, “Forum Magnesia olarak biz de bu tür etkinliklere her zaman destek vermeye çalışıyoruz. Çok güzel bir fikirdi. Manisa’da bu tarz etkinliklerin, sosyal faaliyetleri destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren filmin ardından duygularını dile getiren Kore gazileri ise filmin birçok şeyi yeniden hatırlamalarına vesile olduğunu ve çok duygulandıklarını dile getirdi. Bazı Kore gazileri de Güney Kore'nin bugünkü halini gördükçe gururlandıklarını ve Türkiye'nin de o seviyeye gelmesi gerektiğini söyledi.

Babası Kore Gazisi olan Manisa Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şehriban Yıldırım ise duygularını şöyle açıkladı:

“Babamla birlikte bu filmi seyretmek benim için de çok duygusal bir andı. Oraları görmedik, keşke görseydik. Babamın savaş alanında yaşadığı günleri hatırlamasını isterdim ama mutlaka üzülürdü diye düşünüyorum. Ama bugün herhalde Kore’nin gelişmişliğini gördükçe gurur duyardı orada yaptıklarıyla mutlaka. Türk askerleri çok büyük katkılar sundu Güney Kore’nin o zor zamanlarında yetişti. Onların da bugün için Türkiye’ye olan minnettarlığını her alanda göstermeleri, bir kardeş ülke olarak, hele ki orada savaşan askerlere, gazilere burada, Türkiye’ye gelip minnettarlıklarını ifade etmeleri, ‘Türkler bizim kardeşimizdir’ demeleri o gün verilen mücadelelerin hiç boşuna gitmediğini gösteriyor.”

Sadık Cangel



