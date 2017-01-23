1950 yılında Güney Kore’ye giden 5 bin kişilik Türk tugayında yer alan Edirneli 87 yaşındaki Hüseyin Karakaya, 67 yıl sonra Kore Cumhuriyeti tarafından “Barış büyükelçisi” ilan edilerek, madalya ve beraatına kavuştu.



“Şimdi çağırsınlar, bastonla giderim”

Bu yaşında hiç çekinmeden seve seve tekrar bastonuyla cepheye gidebileceğini dile getiren Karakaya, “Seve seve giderim. İsterim şehit kalayım. Hainler için tekrardan çarpışmaya giderim. Şimdi alsınlar, bastonla tekrar giderim. Çünkü geri dönmek yok bizde. Biz ölüme kadar gideriz” dedi. Karakaya, 15 Temmuz gecesi yaşanan askeri kalkışma gecesi sonrası ülke içinde bu kadar çok hain olmasını gördüğünde çok üzüldüğünü belirterek, “Çok hain varmış. Askeriyenin içinde de hain varmış. Yazık yani. Devletin parasını alıyorsun, yiyorsun. Bu olur mu? Bunları idam edeceksin, idam kararı çıkarsınlar idam etsinler. Allah Cumhurbaşkanımıza büyük ömürler versin” ifadelerini kullandı.



Kore devleti tarafından şeref madalyası verildi

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi 2. Başkanı Ahmet İsmailoğlu, Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasında 17 Ekim 1950 tarihinde Güney Kore’ye giden 5 bin kişilik Türk Tugayı’nın içerisin de yer alan Hüseyin Karakaya’nın Kore savaşının 3’üncü devre olarak katılması ve üstün başarısı neticesinde Kore devleti tarafından şeref madalyası verildiğini söyledi. İsmailoğlu, “Bu anı tekrardan yaşamaktan derneğimiz olarak mutluluk içerisindeyiz. Gazimizi uzun zamandır araştırdık ve kendisine beratını ve madalyasını ulaştırdık” ifadelerini kullandı.



“Kahraman gazilerimiz sayesinde dimdik ayaktayız”

Aile, Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş, bölücü terör örgütleri vatan üzerindeki emellerine asla ulaşamayacaklarını belirterek, “Geçmişte, Kurtuluş Savaşı’ndan, Çanakkale’de emellerine nail olamayan dış güçler bugün günümüzde IŞİD, FETÖ, DHKP-C bölücü terör örgütleri vatanımız üzerindeki emellerini hala gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Böyle büyük kahramanlarımız Hüseyin amcamız gibi kahraman gazilerimiz sayesinde dimdik ayaktayız. Biz geçte olsa Hüseyin amcamızın madalyasını takdim etmiş olmanın mutluluğunu ve huzurluğunu yaşıyoruz” dedi.

Güney Kore’den gelen resmi tebligatta, “Kore Savaşı sırasında sizin ve ülkenizin, Kore Cumhuriyeti’nin hürriyeti ve demokrasisinin korunmasında göstermiş olduğu yardımlardan dolayı, Kore halkı adına sonsuz teşekkürlerimi sunmaktan onur duyuyorum. Minnet dolu takdirlerimizle, değerli katkılarınızdan dolayı, sizi, Kore Cumhuriyeti halkının bütün iyi dilekleriyle “Barış Büyükelçisi” ilan etmekten onur duyuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Ahmet Cafer - Koray Ustabaşı