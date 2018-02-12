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Kore gazisi 88 yaşında hayatını kaybetti

Rahatsızlığı sebebi ile tedavi gördüğü Antalya’da hayatını kaybeden 88 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Kuşçu, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Kore gazisi 88 yaşında hayatını kaybetti

12 Şubat 2018 17:11

Afyonkarahisar’ın Dinar İlçesi Çapalı Köyü nüfusuna kayıtlı Kore Gazisi Hüseyin Kuşçu, akciğer yetmezliği ve koah hastalığı nedeniyle dün hayatını kaybetmişti. Cenaze, ailesi tarafından memleketi Dinar’ın Çapalı köyündeki evine getirildi. Evinin önünde helallik alınarak köy mezarlığına defnedilen gazinin cenaze törenine; Dinar İlçe Kaymakamı Mustafa Şahin, Belediye Başkanı Saffet Acar, siyasi parti temsilcileri, daire ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.
Dualar eşliğinde mezarlığa defnedilen Gazi Hüseyin Kuşçu’nun ailesi gelen davetlileri karşılayarak taziyeleri kabul etti. 

Çağrı Kaya
 

 

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