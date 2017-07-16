Kore gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybeden Kore Gazisi Hüseyin Emre için ilçeye bağlı Yağmurlar Mahallesi Camisi’nde askeri tören düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında cenaze aracına konulan Türk Bayrağına sarılı Emre’nin naaşı, daha sonra Yağmurlar Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi.



Kore Gazisi Emre’nin cenaze törenine yakınlarının yanı sıra İlçe Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Salihli Belediye Başkan Vekili Mahmut Süreyya Karaoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şube Başkanı Nevzat Aydın ve gaziler katıldı.

Behzat Akcan