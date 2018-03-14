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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı!

Samsun'da 89 yaşında vefat eden Kore Gazisi Belgüzar Demir son yolculuğa uğurlandı.

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı!

14 Mart 2018 16:39

Kalp yetmezliği ve nefes darlığından özel bir hastanede hayatını kaybeden Kore gazisinin cenazesi Çarşamba ilçesi Çınarlık Eğercili Mahallesi Camisi'nde kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kore gazisi, askeri törenle toprağa verildi.

Cenazeye gazinin ailesinin yanı sıra; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, mülki ve askeri personel ve vatandaşlar katıldı. Belgüzar Demir 6 çocuk babasıydı.  

 

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