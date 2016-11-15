Edinilen bilgiye göre, Bandırma'da ikamet eden 91 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Ş.'yi telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, Ahmet Ş.'den adının terör soruşturmasına karıştığını ifade ederek para istedi. Gazi Ahmet Ş. de tüm birikimi olan 26 bin TL'yi evinin yakınlarında bulunan Hacıyusuf Camii avlusuna bıraktı. Buradan parayı alan dolandırıcılar kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan Gazi Ahmet Ş., emniyet müdürlüğü'ne başvurarak olayı anlattı. Dolandırıcıları takibe alan Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kez dolandırıcıların Gülşen K. isimli bir kadınla irtibata geçerek aynı şekilde kendisinden 50 bin TL istediğini tespit etti. Evinde bulunan Türk lirası, döviz ve ziynet eşyalarından toplam 50 bin liralık poşeti Ordu Caddesi'nde bulunan bir çöp konteynerine bırakan Gülşen K. oradan uzaklaştı. Takipteki polis ekipleri dolandırıcıların poşeti çöp konteynerinden almaya çalıştığı sırada yakalayarak gözaltına aldı. Özcan Y., Murat A. ve Mehmet K. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguların ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim Aldemir

BALIKESİR