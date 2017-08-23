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Koreli damat aşkı için Müslüman oldu

Sivas'ta yaşayan Esma Şeker ile sosyal medyada tanışan Güney Koreli Bum Ki, sevdiği kızla evlenebilmek için Müslüman oldu.

Koreli damat aşkı için Müslüman oldu

23 Ağustos 2017 18:24

Genç çift gelecek yıl evlenerek Sivas'a yerleşecek. 

Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Esma Şeker ile sosyal medya üzerinden tanışan Güney Koreli Bum Ki genç kıza aşık oldu. Uzun süre arkadaş olarak konuşmaya devam eden genç çift evlenmeye karar verdi. 26 yaşındaki Bum Ki sevdiği kızla evlenebilmek için ilk önce abdest aldı. Daha sonra da Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. 

Önümüzdeki günlerde nişanlanacak olan çift, gelecek yıl Türk adet ve görenekleriyle evlenerek Güney Kore'den 3 bin 400 kilometre uzaklıkta bulunan Sivas'ta yaşamlarını sürdürecek. 

Veysel Korkmaz
 

Etiketler: damat, Kore


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