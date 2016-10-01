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Koreli kadınların 400 yıl önce 8 iç çamaşırını üst üste giydikleri ortaya çıktı

17’nci yüzyılda Kore’de yaşayan kadınların yöresel kıyafetlerinin içine üst üste 8 adet iç çamaşırı giydikleri bu sayının günümüzde 3'e düştüğü ortaya çıktı.

Koreli kadınların 400 yıl önce 8 iç çamaşırını üst üste giydikleri ortaya çıktı

01 Ekim 2016 17:12

2016 Kore Milli Günü Haftası Kore Kültür Şenliği etkinlikleri kapsamında Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Edirne Belediyesinin ev sahipliğinde, "Kral ve Kraliçenin Türkiye Gezisi" isimli Kore saray kıyafetleri ve fotoğraf sergisi gerçekleşti.

Dünya Kostüm ve Kültür Araştırma Merkezi Başkanı Sanguen Lee, ülkelerinde dekoltenin asla olmadığını vurgulayarak, “Şimdi 3 adet iç çamaşırı giyiyoruz, eskiden 8 adet giyiliyormuş. Ülkemizdeki kıyafetlerde asla vücut gösterilmez. Gördüğünüz mankenin içinde 8 adet iç çamaşırı var. Bu bizim kültürümüz” dedi.
Dünya Kostüm ve Kültür Araştırma Merkezi Başkanı Sanguen Lee ve beraberinde altı tasarımcı, 30 adet kostüm tanıtımı için Edirne Devecihan Kültür Merkezi’nde Edirne Belediyesi’nin misafiri oldular.
Sergiye, Kore Başkansolosluğu Kültür ve Ekonomi’den Sorumlu Konsolosu Oksok Ko, Türkiye Kore Derneği Başkanı Park Yog Duk, Edirne Belediye Başkan Yardımcıları Çiğdem Gegeoğlu ve Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da sergi açılışına katıldı.

Sergi İstanbul, Edirne ve Kocaeli’nin ardından Türkiye’de son bulacak.

Ergin Yıldız - Koray Ustabaşı

 


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