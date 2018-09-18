Koreli liderler üçüncü kez bir arada

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı. Resmi törenle karşılanan Moon'un eşi Kim Jong-sook'u Kim'in eşi Ri Sol-ju ve kız kardeşi Kim Yo-jong karşıladı. Kim'in son 11 yılda Kuzey'e giden ilk Güney Kore Başkanı Moon Jae-in'i sıcak karşılaması dikkat çekti. Karşılamada yüzlerce kişi ellerinde Kuzey Kore ve Birleşik Kore bayrakları ve çiçekler taşıdı.

2018 yılı içerisinde üçüncü kez bir araya gelen liderler tarihi görüşmede nükleer silahlardan arınma ve kalıcı barış için atılacak adımları ele alacak. ABD ile Kuzey Kore arasında askıya alınan görüşmelerin yeniden canlandırması amaçlanıyor. Zirvede Punmunjom Deklarasyonu'nun yürütülmesi ve uygulanması, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması, Güney ve Kuzey Kore arasında kalıcı barışın sağlanması ve refahın paylaşımının gerçekleştirilmesinin yollarının ele alınacağını da belirtildi. Dev şirketlerin üst düzey temsilcilerini ile birlikte Pyongyang'a gelen Moon Jae-in, temaslarını 20 Eylül'e kadar sürdürecek.