Koreli turist yamaç paraşütü kazasında öldü

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesinden meydana geldi. Öğlen saatlerinden yaşanan olayda,

Nazmiye Sevda A. isimli yamaç paraşütü pilotu, Kore vatandaşı Seo Yun Seok’la (29) isimli turist ile traventerlere yakın bir bölgeden atlayış yaptı. Bir süre havada kalan Ağda ve Koreli turisti taşıyan paraşüt inişe geçtiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yere çakıldı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis ambulansları sevk edildi. Ambulanslar ile hastaneye kaldırılan yaralılardan Seo Yun Seok, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne (PAÜ) götürülürken yolda hayatını kaybetti. Paraşüt pilotu Ağda’nın ise bacaklarında kırık olduğu ve kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Jandarma tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gökten Ceylan

