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Körfez metro inşaatı 2019’da başlayacak | Kocaeli haberleri

Körfez’de STK ve muhtarlar ile bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, “2018 yılında Gebze için startı veriyoruz. Körfez’de de 2019 sonrası kazmayı vuracağız inşallah” dedi.


24 Şubat 2017 17:34

Körfez Belediyesi’nin ilçedeki STK’lar ve muhtarları buluşturduğu kahvaltıya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez’de yapılacak yatırımlar ve ülke gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Körfez Belediye Başkanı Vekili Selattin Kabadıyoğlu, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İsa Taş ve Sait Çalık ve birim müdürleri, STK’lar ve çok sayıda muhtar katıldı.

Toplantıda ilk olarak konuşan Körfez Belediye Başkan Vekili Selattin Kabadayıoğlu, ilçede yapılan yatırımlara değindi. 2017’nin Körfez için yatırım yılı olacağını belirten Selattin Kabadayıoğlu, “2017 yılı için 120 milyon liralık yatırım bütçesi oluşturduk. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda yatırımlarımız devam ediyor. Yenilerini de üstüne ekleyerek Körfez’i daha da güzelleştireceğiz” dedi.

Hereke’yi de yapılacak yatırımlar ile kültür merkezi haline geleceğini de belirten Kabadayıoğlu, “Bir gerçek var ki; gelecekte Körfezimizi kuzeye taşımak zorundayız. Önümüzdeki 50 yılın planlamasını ilçemizin kuzeyine yapıyoruz. Bu konuda adımlar atıyoruz. İlimtepe bölgesinde bir Körfez alacak kadar daha yeri planladık. Daha düşük yoğunluklu, çevre ve trafik probleminin olmayacağı yapılaşma planlıyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da STK’ları önemsediklerini ve zaman zaman bir araya geldiklerini belirtirken, “Bu ülke bizim, hepimizin. Bu ülkeye sahip çıkmak, derneğe, odaya, kulübe ve muhtarlığa sahip çıkmakla başlar. İdealleriniz, hedefleriniz olsun. Atalarımızın hayalleri ve idealleri olmasaydı namerde muhtaç olacaktık. Bizler onurlu bir milletin torunlarıyız. Dedelerimiz Sarıkamış’ta donarak can verdi. Çanakkale’de yüz binlerce vatandaşımız ‘Allah Allah’ diyerek ölüme, düğüne gider gibi koştu. Hepsi bu vatan içindi” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi ile Türkiye’nin ayağındaki çer çöpü sökerek kenara iteceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Anayasa değişikliği konusunda yapılacak referandumda milletimiz en güzel kararı verecektir. Sistemde değişiklik yapıyoruz. Parlamento gereğini yaptı, şimdi milletin önüne geliyor. Halkımız da her zamanki gibi aydınlığı ve karanlığı ayırt edebilecek durumda. Milletimize güveniyoruz. Değişiklik ile güçlü bir hükumet, güçlü bir iktidar olacak. Türkiye’nin önü açılacak. Evet veya hayır veririz önemli değil. Onu kendi vicdanımıza soracağız. Ben inanarak evet vereceğim. Ama hayır diyene de saygı duyacağım. Aklım ve tecrübem ile faydalı olacağına inandığım için ‘evet’ diyeceğim” ifadelerini kullandı.

Metro için çalışmalara 2018 yılı itibariyle Gebze’den start verileceğini belirten Başkan Karaosmanoğlu şöyle konuştu, “Körfez’e ne zaman gelecek; 2019’dan sonra metro için kazma vuracağız. Körfez ilçemizin Atalar Mahallesi’nden başlayacağız ve belli bir güzergah ile devam ettireceğiz. Körfez ilçemizde su şebekemizin çok aşırı arızası var. 2017-18 arası alt yapı çalışmalarımızı tamamlayacağız. Alt yapı çalışmaları zor ve sancılıdır. Ama başka çaresi yok. Bazı sancılar güzel doğumların müjdesidir.”

Etiketler: İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez, Körfez Belediyesi, metro


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