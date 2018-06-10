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Körfez sahilinde denize giren 2 çocuk kayboldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde denize giren 11 yaşındaki iki çocuk kayboldu. Başlatılan arama çalışmaları sonucu denizde kaybolan Leyla Yaren Özpolat'ın cansız bedenine ulaşılırken, Arda Temel'in arama çalışmaları ise sürüyor.

Körfez sahilinde denize giren 2 çocuk kayboldu

10 Haziran 2018 19:10

Olay, saat 16.30 sıralarında Körfezi ilçesi Tütünçiftlik sahilinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaşları 11 olan Leyla Yaren Özpolat ve Arda Temel sahilden denize girdi. Dalgaların etkisiyle derine sürüklenen iki çocuk kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olayı hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, deniz polisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Denizde dalgıçlar ile botlar yardımıyla yapılan ve yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda talihsiz Leyla Yaren Özpolat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Denizde kaybolan Arda Temel için çalışmalar sürüyor.  

 

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