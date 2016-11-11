Olay, gece saatlerinde Hereke Sahilyolu Caddesi Antik Tiyatro mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde gezerken 30 metre yükseklikten deniz kenarına devrilmiş otomobili gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 16 HJ 153 plakalı otomobildeki sürücü Gökhan İçkili'yi bulunduğu yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede İçkili'nin öldüğünü belirledi. İçkili'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Körfez Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.