Körfez’de sıkıntılara anında çözüm

Körfez Belediyesi kurmuş olduğu acil yol ve bakım ekibiyle ilçedeki asfalt, kaldırım, bordür, tretuvar ve dubaların onarımlarının yanı sıra engelli rampası, ızgara yapımı, onarım ve temizlik gibi çalışmaları en kısa sürede neticeye kavuşturuyor. Vatandaşların yol ve kaldırımları daha güvenli kullanmaları için çalışma yapan ekipler, gelen talepler doğrultusunta yerinde yaptığı inceleme ve tespitlerin ardaından mesai yapıyor. Müdahale ekibi ayrıca yaptığı kontrollerde cadde ve sokakların tamamını gözden geçirerek acil müdahale gereken yerlerde onarım çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

Ekipler son olarak Çamlıtepe, Güney, 17 Ağustos ve Mimar Sinan Mahallesi’nde çalışma yürüttü. Dekoratif duvarların yapıldığı Güney Mahallesi’ndeki sokakta kaldırımlar için çalışma başlatıldı.

Oğuzhan Eke

