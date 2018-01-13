Diğer
Kategoriler

Korgeneral Aksakallı, kardeşini son yolculuğa uğurladı

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kardeşi Sezai Aksakallı, Erzurum’da binlerce hemşerisinin katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Korgeneral Aksakallı, kardeşini son yolculuğa uğurladı

13 Ocak 2018 14:48

Ankara’da yaşayan Aksakallı ablasının ziyaretine gittiği İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu dün vefat etmişti.
Geçtiğimiz yıl annesi Halise Aksakallı’nın vefatıyla sarsılan Zekai Paşa bu kez de kardeşinin ölüm haberi ile derin bir üzüntü yaşadı.

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kardeşi Sezai Aksakallı memleketi Erzurum’da toprağa verildi.

 

Lalapaşa Cami’inde öğle namazına müteakip kılınan Veli Velioğlu hocanın kıldırdığı cenaze namazına, Sezai Aksakallının ağabeyi 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, bürokratlar, belediye başkanları, STK temsilcileri, eşi Tuba Aksakallı çocukları Alparslan Aksakallı, Berat Aksakallı, Ali Aksakallı, Burak Aksakalllı, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Sezai Aksalallı’nın cenaze namazının ardından Aziziye ilçesine bağlı Rizekent Mahallesinde toprağa verildi. 

Sefa Tetik - Şahap Gürler

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç