Diğer
Kategoriler

Korgeneral Aksakallı'nın acı günü

Erzurum’da hayatını kaybeden 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı.

Korgeneral Aksakallının acı günü

25 Ağustos 2017 14:14

Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı iken 2. Kolordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Zekai Aksakallı'nın annesi Halise Aksakallı, memleketi Erzurum'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında vefat etti.
Halise Aksakallı’nın cenaze namazı bugün cuma namazının ardından Lalapaşa Camii'nde kılındı. Veli Velioğlu hocanın kıldırdığı cenaze namazında Erzurum Vali vekili Mehmet Yavuz, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Orhan Deligöz, İbrahim Aydemir, Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir çok sayıda bürokrat ve askeri erkan ile cami cemaati saf tuttu.
Annesini kaybeden 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, taziyeleri kabul etti.
7 çocuk annesi Halise Aksakallı’nın cenazesi Aziziye ilçesine bağlı Rizekent Mahallesi'nde toprağa verildi.

Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç