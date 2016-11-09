Komisyon çalışmalarına Korgeneral Çetin'in Özgeçmişinin okunması ile başladı. Ardından Çetin, komisyona bir dosya sundu, darbe gecesi yaşanan konuları komisyona aktardı. Çetin, 15 Temmuz gecesiyle ilgili şunları söyledi:

"21 civarında eve gittim. En erken gittiğim saatlerde bu saatler. Eve vardığımda Jandarma Genel Komutanımız beni aradı. Genelkurmay tarafında patlama olduğunu ve haberim olup olmadığımı söyledi. Araştırıp döneceğim haberimin olmadığını söyledim. Komutanım silah sesleri var ama bombalı araç değil şükürler olsun dedim. Hareket merkezine geçeceğim sırada telefon çaldı, 'TSK yönetime el koydu. Sokağa çıkma yasağı var' dedi. Sesini tanıyorum Ahmet dedim o esnada telefonu kapattı."