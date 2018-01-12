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Korgeneral Zekai Aksakallı'nın kardeşi hayatını kaybetti

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kardeşi Sezai Aksakallı, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti . Kardeşinin hayatını kaybetmesiyle büyük acı yaşayan Korgeneral Zekai Aksakallı , Adli Tıp Morgu'ndan kardeşinin cenazesin teslim aldı.

Korgeneral Zekai Aksakallının kardeşi hayatını kaybetti

12 Ocak 2018 10:58

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın kardeşi Sezai Aksakallı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aksakallı'nın cenazesi Yenibosna'daki adli tıp morgundan yapılan incelemeden sonra ailesine teslim edildi.

Cenazeyi teslim almaya 2. Kolordu Komutan Zekai Aksakallı da geldi. Ardından kalabalık bir araç konvoyuyla Korgeneral Zekai Aksakallı Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı. Daha sonra cenaze Küçükçekmece'deki Mezarlıklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılacak işlemleri takip eden 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı , İHA tarafından görüntülendi. Korgeneral Aksakallı'nın oldukça üzgün olduğu gözlendi. Sezai Aksakallı’nın cenazesi Erzurum’un Aziziye ilçesindeki Rizekent Köyü Cami’nde 13 Ocak Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. 

Volkan Kayalar
 

 

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