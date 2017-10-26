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Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Kütahya'da

Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan ile birlikte Vali Ahmet Hamdi Nayir’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Kütahyada

26 Ekim 2017 23:12

Vali Ahmet Hamdi Nayir tarafından kapıda karşılanan Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Nayir’in makamında geçti.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hava Tugayı'nın Kütahya’ya ekonomik ve sosyal canlılık kattığını kaydetti. Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na teşekkür eden Vali Nayir, “İlde hizmet veren merkezi idare, yerel yöneticiler ili tanıtma gayreti içerisinde oluyoruz. Kütahya’da zaman zaman 8 bin askere ulaştığımız oluyor.

Yıl içerisindeki toplam rakamlara baktığımızda 100 binlere varan, Kütahya’yı, insanını, tarih ve kültürünü tanıyan bir grup oluşuyor ülkemizde. Görev sürem içerisindeki en yüksek rakamımız 12 bin 750 kişiydi. 12 bin 750 aile, 6 bin civarında asker var. Bu bizim belki parayla yapamayacağımız bir hizmet. Biz, tugayımıza özel bir önem veriyoruz. İlimize katkılarından dolayı da sizlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Vali Ahmet Hamdi Nayir günün anısına Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na vazo hediye etti.
Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da Vali Ahmet Hamdi Nayir’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek şilt takdim etti. 

Hüseyin Efe
 

 

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