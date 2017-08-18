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Korku dolu anıları silmek mümkün olabilir

Bilim insanları fareler üzerinde yaptıkları deneyde hafızadaki geçmişe ait bilgilerin silinebileceğini tespit etti.

Korku dolu anıları silmek mümkün olabilir

18 Ağustos 2017 12:23

Hatıralar bazen mutluluk içinde yad edilirken bazen de korku dolu bir tecrübenin akıldan silinemeyen anları olabiliyor. Hayatın bir bölümünde yaşanan korku dolu tecrübeler, hafızadan tam olarak silinip atılamasa da, anıları zayıflatmak mümkün. Amerikalı bilim insanları fareler üzerinde yaptıkları deneyde hafızadaki korku dolu anları zayıflatmayı başardı.

California Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından yapılan deneyde fareler yüksek tiz ses verilerek korkutuldu. Sonrasında farelerin korku yaşadıkları anda gerçekleşen nöronlar arası hareketleri kontrol altına alındı. Beyindeki korku anlarını hafızaya işleyen nöronların diğer hücrelerle olan bağlantısını azaltan araştırmacılar, farenin hafızasında bulunan korku anını zayıflatmayı başardı. Farelerin beyin dalgalarını inceleyen araştırmacılar, nöronların zayıflatılmasından sonra verilen tiz sesin farelerin korku hafızasını depolayan bölümünde herhangi bir harekete sebep olmadığını gördü.

Araştırmacılara göre deney, geçmişte yaşadığı korku dolu tecrübeler nedeniyle travma ve stres yaşayan hastaların tedavisi için yapılan çalışmalara ışık tutacak. 

İdris Altun

İdris Altun İdris Altun

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