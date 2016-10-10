Çanakkale’de sabah saatlerinde öğrencilerin kaldığı bir apartmandan dumanlar yükselmeye başladı. Edinilen bilgiye göre, aparmanın 3. katındaki daireden henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale etti. Binada mahsur kalanlar olduğu bilgisi üzerine, ambulans ve polis ekipleri de tedbir aldı. İtfaiye ekipleri dumanların yükseldiği daireye müdahale ederken, bir üst katta bulunan ve yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan 3 öğrenci, çareyi balkona sığınmakta buldu.

CAN KAYBI VE YARALI YOK

İtfaiyenin çalışmasını endişeli gözlerle izleyen 3 öğrenciyi bulundukları balkondan almak için itfaiye aracı harekete geçti. Ancak öğrenciler, merdivenlerden inmeyi tercih etti. İtfaiye erlerinin nezaretinde binadan çıkan 3 kız öğrenci, olay yerinde bekleyen ambulansa alındı. Yangında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.