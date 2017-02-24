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Korkuluk demirleri aracı delerek sürücünün bacağına saplandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, köprünün korkuluklarına çarptı. Korkuluk demirleri aracı delerek sürücünün bacağına saplanırken, sürücü film sahnesini aratmayan bir operasyonla kurtarıldı.

Korkuluk demirleri aracı delerek sürücünün bacağına saplandı

24 Şubat 2017 15:33

Edinilen bilgiye göre, kaza, Erdemli’ye bağlı eski sahil beldesi Limonlu’da Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin’den Antalya istikametine seyreden Faruk Dölek (26) yönetimindeki 33 K 9112 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çift şeritli Limonlu köprüsündeki orta korkuluklara çarptı.

KORKULUK DEMİRLERİ ARACA VE SÜRÜCÜNÜN BACAĞINA SAPLANDI

Vatandaşların haber vermesiyle kazaya 112 ekiplerinin yanısıra Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Bacağına bariyer demiri saplanan sürücü için 112 ekipleri, itfaiye erleri ve vatandaşlar seferber oldu. Aracın kapısı spiralle kesildikten sonra sürücüye müdahale edildi.

Acı çekerek feryat eden sürücünün bilincinin kapanmaması için doktorlar ve hemşireler, bir süre sohbet etmeye çalıştı.

Sürücüye seslenen doktor, "Burada kaldıkça acın devam edecek, azıcık dayan. Seni çıkaralım mı?" deyince sürücü onay verdi.

Otomobilden çıkarılarak ambulansa alınan sürücü, "Beni bayıltın" diyerek feryat etti. Sürücü kaza yerindeki ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Etiketler: kaza, korkuluk, mersin


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