Korkunç cinayet 8 yıl sonra çözüldü!

Çiğli ilçesinde yaşayan, Mürüvvet Yaradılmış, yeni bir ev satın almak için aynı zamanda aile dostları olan Ö.G. (33) ile buluştu. O dönem 55 yaşında olan Yaradılmış, ev parasını da Ö.G.'ye teslim etti ancak eve bir daha dönmedi. Eve dönmemesi üzerine Mürüvvet Yaradılmış'ın kocası ve yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, polis ekipleri Yaradılmış ile kaybolduğu gün konuşan buluşan kişilerin ifadelerine başvurdu ancak herhangi bir sonuç alınamadı. Mürüvvet Yaradılmış'ı bulmak için yakınları, 2011 yılında bir televizyon programına başvurdu. Aynı yıl, polis tekrar kayıp kadını bulmak için soruşturma yapıp aralarında cinayet şüphelisi Ö.G.'nin de bulunduğu birkaç kişinin ifadelerini aldı ancak yine sonuç alınamadı.

İl emniyet müdürünün talimatıyla özel ekip kuruldu

Yaklaşık 8 yıldır kayıp olan Mürüvvet Yaradılmış'ı bulmak için İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kurulan özel ekip dosyayı yeniden açtı. Polis ekipleri, yaptıkları detaylı araştırmada Yaradılmış'ın kaybolduğu günden itibaren kimliğini kullanarak hiç bir yerde isminin geçmemesini göz önünde tutarak öldüğü yada öldürüldüğü yönünde araştırmasını genişletti. Başlarında Asayiş Şube Müdürü Seda Okur'un bulunduğu özel ekip, 3 yıllık soruşturmada 50 kişinin ifadesini aldıktan sonra geçtiğimiz 13 Şubat günü, İzmir, İstanbul ve Burdur'da operasyon düzenledi. Mürüvvet Yaradılmış'ın kaybolduğu gün buluştuğu emlakçı Ö.G. ile Ö.G.'nin o tarihteki eşi Ş.K. (26) İzmir'de, O.Y. (32) İstanbul'da ve E.C. (22) Burdur'da gözaltına alındı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, sorgulamada çözülerek suçu itiraf etti ve Yaradılmış'ın ev almak için biriktirdiği parasını Ö.G.'nin çaldığı, Yaradılmış'ı öldürdüğü belirlendi. Şüpheliler, 8 yıldır kayıp olan Mürüvvet Yaradılmış'ı gömdükleri, Foça'daki Fevzi Çakmak Mahallesi yakınlarındaki bir ormanlık alanı polis ekiplerine gösterdiler. Burada yapılan kazı çalışmasında, Yaradılmış'a ait olduğu değerlendirilen kemikleri çıktı. Kemikler, kesin olarak Yaradılmış'a ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevkedilirken şüphelilerden Ö.G. ve Ş.K. tutuklandı, O.Y. ile E.C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kadın müdür, kayıp 3'üncü kadın cinayetini çözdü

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Seda Okur'un titiz çalışması ile kayıp olan bir kadının, cinayeti aydınlatılmış oldu. Yaklaşık 1 yıl önce, Asayiş Müdürü olan Okur, kayıp şahıslar üzerinde geriye dönük yapılan soruşturmalar kapsamında, kayıp olarak aranan Ümmü Özkan (56) ile Gülfidan Kara (35) isimli kadınların öldürüldüğünü ortaya çıkardı. 2008 yılındayken çalıştığı iş yerinden bindiği servisten Selçuk ilçesinde inen ve kendisinden bir daha haber alınamayan Ümmü Özkan'ın, yasak aşk yaşadığı öne sürülen A.T. tarafından av tüfeği ile başından vurularak öldürüldüğü, Gülfidan Kara'nın ise resmi nikahlı olmayan eşi R.S. tarafından boğarak öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Mürüvvet Yaradılmış cinayetinin de aydınlatılması çözülen 3'üncü cinayet oldu.