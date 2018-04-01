Korkunç gerçek ortaya çıktı! Parkta kız arkadaşına baktığı için öldürmüş

Olay, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerden 3 gün önce terhis olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Eren Kesenci, bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Eren Kesenci'yi bıçaklayan Tayfun Aydın (19) ve yanında bulunan 16 yaşındaki A.Ö. polis tarafından yakalandı. A.Ö. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgulanan Tayfun A. ile Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan A.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Tayfun A. ve A.Ö., savcı tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Kendini savunan Tayfun A., "Eren Kesenci'yi ile yakın mahallede oturuyoruz. Bu yüzden kendisini tanıyorum. Bir yıl önce parkta kız arkadaşım ile otururken, kız arkadaşıma bakışlarından rahatsız oldum. Bu yüzden kendisine nefret besledim. Hatta askeri gidince de 'inşallah şehit olursun' dedim. Bu benim lafımı dikkate almadı.Olay günü Eren ile yolda karşılaştım. Kendisi bana dik dik baktı. Eve gidip bıçağımı alıp geri geldim. Eren'in evinin önüne gelip kendisine seslendim. Evden dışarı çıkınca da bıçakla saldırdım. Yaşanan olaylardan dolayı pişmanım" dedi.

A.Ö. ise, "Ben Tayfur'u elinde bıçak sokakta gördüm. Kendisine seslendim beni dinlemedi. Başı belaya girer diye peşinden gittim. Eren'in evinin önüne geldiğinde Tayfun, Eren'i çağırdı. Yaşananları tam olarak görmedim. Eren ile Tayfun binanın girişindeydi. Tayfun'un niyetini anlayınca ben olay yerinden kaçmak istedim. kendisine engel olmak istedim. Ben suç işlemedim. Tayfun'un suç işlemesine engel olmak istedim. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme, Tayfun A.'nın "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanmasına karar verirken, A.Ö.'yü ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Tutuklanan Tayfun A., Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay

