Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Erdoğan köyünde inek otlatmak için evden çıkan küçük bir çocuk tarafından fındık bahçesinde kafasının büyük kısmı yabani hayvanlarca yenmiş bir erkek cesedi bulundu.

Olayı ailesine bildiren çocuk daha sonra sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerini aradı. Olay yerine gelen jandarma ceset üzerinde yaptığı inceleme de ve çevrede yaptığı araştırma sonucu cesedin Şemsettin mahallesindeki evinden ayrılan ve 5 gündür kayıp olan Eşref Boz (75) ‘a ait olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, Boz’un cesedi ise otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Resul Yanbul

GİRESUN