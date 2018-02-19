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Korkunç kazada can pazarı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Hurdaya dönen otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Korkunç kazada can pazarı: 1 ölü, 3 yaralı

19 Şubat 2018 16:51

Kaza Güllüce kavşağında meydana geldi. İzmir istikametine seyreden iki otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. İddialara göre, 34 HP 8581 plakalı otomobil, önünde seyreden Enis Y. idaresindeki 16 BOG 28 plakalı otomobile seyir halindeyken arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak, OSB girişinde orta refüje çıktı.

Takla atan otomobilde 4 kişi sıkıştı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Kurtarma ekipleri, otomobilde sıkışan vatandaşları aracın tavanını keserek çıkardı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği kazada 55 yaşındaki Hülya Yetişmemiş’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilden çıkarılan diğer 3 yaralı ise Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. 

Adem Tunçer 

 

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