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Korkut Özal hayatını kaybetti! Korkut Özal kimdir? Korkut Özal kaç yaşında vefat etti?

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi, eski bakan Korkut Özal hayatını kaybetti.Korkut Özal kimdir? Korkut Özal kaç yaşında vefat etti? Korkut Özal'ın ölüm nedeni?

Korkut Özal hayatını kaybetti! Korkut Özal kimdir? Korkut Özal kaç yaşında vefat etti?

02 Kasım 2016 10:22

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi, eski bakan Korkut Özal hayatını kaybetti. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kardeşi, eski bakanlardan Korkut Özal hayata gözlerini yumdu. Korkut Özal’ın sabaha karşı İstanbul’daki evinde vefat ettiği belirtildi. Özal 86 yaşındaydı.

Korkut Özal kimdir?

Türk mühendis ve politikacı. Turgut Özal'ın kardeşi, Yusuf Bozkurt Özal'ın ağabeyidir.

İTÜ İnşaat Fakültesi'nde yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra 1956 ve 1957 yılları arasında Amerika'da uzmanlık eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra ODTÜ'de öğretim üyeliği görevinde bulundu. 1965'te kendisine profesör unvanı verildi ve Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde öğretim görevlisi olarak yeraldı. Siyasete atılarak Milli Selamet Partisi'ne girdi ve 1973 ile 1977 seçimlerinde aynı partiden iki kere Erzurum milletvekili seçildi. 1974'te CHP-MSP koalisyon Hükümetinde ve 1975'te kurulan I. Milliyetçi Cephe Hükümeti'nde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı, 1977'deki II. Milliyetçi Cephe Hükümeti'ndeyse İçişleri Bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül 1980 Darbesi sonrası siyasi hayattan çekildi. 25 Eylül 1980'de geçirdiği ağır bir trafik kazasının etkilerinden uzun süre kurtulamadı. İyileştikten sonra ticarete atılarak ekonomik anlamda önemli başarı sağladı. Ağabeyi Turgut Özal'ın cumhurbaşkanlığı görevini yürütmekteyken, ölümünden sonra yeniden siyasete atılarak Anavatan Partisi'ne girdi ve 1995 seçimlerinde ANAP'tan İstanbul milletvekili seçildi. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanlığı ve AGİT Türkiye Parlamento Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1997'de kurulan Anasol-D Hükümeti'ne başta güvenoyu vermesine rağmen, bu hükümetin ANAP politikalarına ters icraatler içerisine girdiğini düşünerek muhalif bir tutum aldı. Parti içerisindeki muhalefetinin sonuçsuz kalması üzerine, 13 Ağustos 1997'de partiden istifa etti. Yeniden kurulmuş olan Demokrat Parti'ye girerek, 28 Eylül 1997 tarihinde toplanan Demokrat Parti kongresinde partinin genel başkanlığına seçildi. 22 Mart 2001'de Demokrat Parti'nin genel başkanlığından ayrıldı.

Etiketler: korkut özal, korkut özal kimdir


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