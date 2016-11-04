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Korkut Özal son yolculuğuna uğurlandı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi Eski Bakan Korkut Özal Fatih Camii'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Turgut Özal'ın kabristanının olduğu Anıt Mezar'ın yanındaki aile mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tabuta omuz verdiler.

Korkut Özal son yolculuğuna uğurlandı

04 Kasım 2016 14:12
Korkut Özal son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Eski Bakan ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi Korkut Özal için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksü, Özal'ın ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazını İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran kıldırdı. Helallik alınmasının ardından Özal'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu birlikte omuz verdi. Özal'ın naaşı omuzlarda cenaze aracına konuldu. Daha sonra Korkut Özal'ın naaşı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrinin bulunduğu Anıt Mezar yanındaki aile kabristanına defnedildi. 

Hüseyin Coşkun - İsmail Coşkun

Etiketler: cenaze, Eski Bakan Korkut Özal


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