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Korkut Özal son yolculuğuna uğurlanıyor

Hayatını kaybeden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi Eski Bakan Korkut Özal için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı.


04 Kasım 2016 13:39

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi Eski Bakan Korkut Özal, geçtiğimiz gün evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. 87 yaşında hayatını kaybedin Korkut Özal, bugün Fatih Camii'nde cuma namazına müteakip düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çok sayıda seveni katılırken, Özal ailesi camide taziyeleri kabul ediyor. 

Hüseyin Coşkun - İsmail Coşkun

Etiketler: cenaze, korkut özal


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