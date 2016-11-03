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Korkut Özal'ın cenazesi evinden alındı

Dün sabah saatlerinde hayatını kaybeden 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi, eski bakanlardan Korkut Özal'ın cenazesi gasilhaneye götürülmek üzere evinden alındı.

Korkut Özalın cenazesi evinden alındı

03 Kasım 2016 11:01
Korkut Özal'ın cenazesi evinden alındı - Tıkla İzle

8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi, eski bakan Korkut Özal dün sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Özal'ın Üsküdar'daki evine bugün sabah 09.00 sıralarında cenaze arabası geldi. Yaklaşık bir saatlik beklemenin ardından Özal'ın naaşı dualar eşliğinde cenaze arabasına konuldu. Bu sırada yan tarafta bulunan camide Özal için sela okundu.
Özal'ın cenazesi Karacaahmet qasilhanesine götürülmek üzere yola çıkarken, yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Metin Başar 

 

Etiketler: korkut özal


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