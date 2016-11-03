8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi, eski bakan Korkut Özal dün sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti. Özal'ın Üsküdar'daki evine bugün sabah 09.00 sıralarında cenaze arabası geldi. Yaklaşık bir saatlik beklemenin ardından Özal'ın naaşı dualar eşliğinde cenaze arabasına konuldu. Bu sırada yan tarafta bulunan camide Özal için sela okundu.

Özal'ın cenazesi Karacaahmet qasilhanesine götürülmek üzere yola çıkarken, yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Metin Başar



