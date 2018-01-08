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Korkutan yangın, 3 kadın diri diri yanmaktan son anda kurtuldu

Adana’da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 3 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadınlar hastanede tedavi altına alındı.

Korkutan yangın, 3 kadın diri diri yanmaktan son anda kurtuldu

08 Ocak 2018 05:02

Yangın, Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 730 sokakta bulunan iki katlı müstakil evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri evden dumanların yükseldiğini görüyor. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber veriyor. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başlıyor. Evde bulunan üç kadın ise uykularının arasında nefes alamayınca uyanıp manzara ile karşılaştı. Kadınlar yardım çığlıkları attığı sırada, itfaiye erleri kadınları diri diri yanmaktan son anda kurtardı. Dumandan etkilenen 3 kadın, Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yangında ise ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangının çıkış nedeni evin bir odasında unutulan içi köz dolu kovanın etrafa dökülmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi. 

Etiketler: 3 kadın, adana, yangın

 

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